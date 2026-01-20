جامعة البترا توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية لتعزيز التعليم التقني والبحث العلمي

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي للشراكة في مجالات التعليم التقني والبحث العلمي، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

وقال رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، إن الجامعة تسعى إلى الاستفادة من النموذج الريادي لجامعة الحسين التقنية، لا سيما بعد استحداث الكلية التقنية في جامعة البترا.

من جانبه، قدّم رئيس جامعة الحسين التقنية، الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، عرضًا حول تجربة جامعته في جسر الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مبيّنًا أن نجاح التعليم التقني يعتمد على بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الصناعي، واعتماد نماذج تدريب طويلة الأمد تضمن جاهزية الخريجين للمنافسة محليًا وعالميًا.

وتضمنت المذكرة بنودًا للتعاون في مجالات تطوير الخطط الدراسية للبرامج التقنية والهندسية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية. كما اتفق الجانبان على تشكيل فرق بحثية مشتركة للعمل على مشاريع تطبيقية تخدم القطاع الصناعي، إلى جانب تبادل الطلبة لأغراض التدريب الميداني والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية.

وشملت مجالات التعاون المتفق عليها الاستفادة المتبادلة من المختبرات والمشاغل الهندسية في الجامعتين، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية.

وجال الوفد الضيف في مرافق الجامعة، حيث شملت الجولة كلية تكنولوجيا المعلومات، وكلية العمارة والتصميم، والحرم البيئي المستدام، للاطلاع على البنية التحتية الداعمة للعملية التعليمية.

وحضر اللقاء من جامعة الحسين التقنية نائب الرئيس الأستاذ الدكتور لطفي الشريف، ومديرة ضمان الجودة الأكاديمية (بيرسون) السيدة روميانا باهوفا، والمهندس محمد النوباني من مكتب الشراكة مع الصناعة، إلى جانب زيد الرفاعي وبتول المصري من وحدة التسويق.

كما حضر من جامعة البترا نائب الرئيس الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، وعميد كلية العمارة والتصميم الدكتور عامر الجوخدار، ومدير وحدة ضمان الجودة الدكتور أحمد القاسم، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والعمداء، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.