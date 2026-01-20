البيئة تبحث و اورنج الاردن دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وطنا اليوم:بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال لقائه الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن المهندس فيليب منصور، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في الشركة المهندسة رنا دبابنة، تعزيز التعاون مع الشركة في تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأكد سليمان خلال اللقاء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المبادرات البيئية، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة أورنج الأردن يشكّل نموذجاً للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، ويسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ودعم الحملات الوطنية الهادفة إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات والحفاظ على النظافة العامة.

من جانبه، أكد منصور استعداد أورنج الأردن لدعم تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي من خلال مبادرات توعوية وتكنولوجية مبتكرة، والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة لنشر الرسائل البيئية، وبما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، وتفعيل البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الواقع البيئي، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين إدارة النفايات وحماية البيئة وتعزيز السلوك البيئي المسؤول.