بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

البيئة تبحث و اورنج الاردن دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

20 يناير 2026
البيئة تبحث و اورنج الاردن دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

وطنا اليوم:بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال لقائه الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن المهندس فيليب منصور، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في الشركة المهندسة رنا دبابنة، تعزيز التعاون مع الشركة في تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وأكد سليمان خلال اللقاء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المبادرات البيئية، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة أورنج الأردن يشكّل نموذجاً للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، ويسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ودعم الحملات الوطنية الهادفة إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات والحفاظ على النظافة العامة.
من جانبه، أكد منصور استعداد أورنج الأردن لدعم تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي من خلال مبادرات توعوية وتكنولوجية مبتكرة، والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة لنشر الرسائل البيئية، وبما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، وتفعيل البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من التلوث وتحسين الواقع البيئي، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين إدارة النفايات وحماية البيئة وتعزيز السلوك البيئي المسؤول.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف