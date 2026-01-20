جامعة فيلادلفيا تعقد يوماً علمياً حول دور التغذية والعلاج الطبيعي في صحة الأطفال

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح فعاليات اليوم العلمي الرابع لكلية العلوم الطبية المساندة، الذي عُقد تحت عنوان «دور التغذية والعلاج الطبيعي في تعزيز صحة الأطفال»، وذلك في إطار توجهات الجامعة الهادفة إلى دعم البحث العلمي وتطوير الممارسات الصحية المبنية على أسس علمية حديثة.

وأكد الدكتور الجراح، في كلمته الافتتاحية، أن جامعة فيلادلفيا تضع جودة البحث العلمي وتطبيقاته العملية في صدارة أولوياتها، مشدداً على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة في تبادل الخبرات بين الأكاديميين والممارسين، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بالقطاع الصحي.

من جهته، أوضح عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي انسجاماً مع رؤية الكلية ورسالتها في تقديم تعليم صحي نوعي يربط بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويسهم في تعزيز الوعي الصحي وحماية صحة الأطفال بوصفهم ركيزة أساسية لمستقبل المجتمع.

وتضمنت الجلسات العلمية تقديم أوراق عمل متخصصة من نخبة من الأكاديميين والخبراء، وهم: الأستاذ الدكتور حامد رباح التكروزي، والدكتور يوسف محمود العجلوني، والدكتورة أمل حداد، والدكتور محمد علي السيد، والأستاذة أسماء التميمي، حيث استعرضوا أحدث المفاهيم والأساليب العلاجية الحديثة في مجالي التغذية والتأهيل الحركي للأطفال.

وحضر فعاليات اليوم العلمي نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، ونخبة من المختصين في القطاع الصحي، وجمع من طلبة الكلية المهتمين بالبحث العلمي.

وفي ختام فعاليات اليوم العلمي، أكدت جامعة فيلادلفيا استمرارها في تنظيم الأنشطة واللقاءات العلمية المتخصصة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الشراكة مع المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على إعداد كوادر صحية مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية.