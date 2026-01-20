معجزة داخل الحرم المكي شاب أردني يستعيد النطق عند رؤية الكعبة المشرفة

وطنا اليوم:في مشهد إنساني مؤثر جسّد عظمة القدرة الإلهية، استعاد المواطن بدر محمود بدران من الأغوار الشمالية الكريمة نعمة النطق بعد 26 عامًا من الصمت، وذلك خلال زيارته لبيت الله الحرام أثناء أدائه مناسك العمرة.

وبحسب مقربين، فإن بدر بدران نطق بكلمات واضحة لأول مرة وهو في رحاب الحرم المكي الشريف، في لحظة امتزجت فيها الدموع بالدعاء، وشكّلت صدمة ممزوجة بالفرح والذهول لكل من كان حاضرًا، في واقعة وُصفت بأنها رسالة إيمانية عميقة بأن الشفاء بيد الله وحده.

وأثارت الحادثة مشاعر واسعة من التأثر والدعاء، حيث اعتبرها كثيرون تجسيدًا لمعاني الصبر والأمل، ودعوة للتفكر في عظمة الخالق، خاصة وأنها وقعت في أطهر بقاع الأرض.

وتحوّلت قصة بدر محمود بدران إلى حديث الأهالي في الأغوار الشمالية، لما تحمله من بُعد إنساني وروحي، مؤكدين أن ما جرى هو لطف إلهي خاص، يعيد التأكيد على أن الأقدار قد تحمل في طياتها مفاجآت تتجاوز كل التوقعات