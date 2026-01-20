بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

معجزة داخل الحرم المكي شاب أردني يستعيد النطق عند رؤية الكعبة المشرفة

20 يناير 2026
معجزة داخل الحرم المكي شاب أردني يستعيد النطق عند رؤية الكعبة المشرفة

وطنا اليوم:في مشهد إنساني مؤثر جسّد عظمة القدرة الإلهية، استعاد المواطن بدر محمود بدران من الأغوار الشمالية الكريمة نعمة النطق بعد 26 عامًا من الصمت، وذلك خلال زيارته لبيت الله الحرام أثناء أدائه مناسك العمرة.
وبحسب مقربين، فإن بدر بدران نطق بكلمات واضحة لأول مرة وهو في رحاب الحرم المكي الشريف، في لحظة امتزجت فيها الدموع بالدعاء، وشكّلت صدمة ممزوجة بالفرح والذهول لكل من كان حاضرًا، في واقعة وُصفت بأنها رسالة إيمانية عميقة بأن الشفاء بيد الله وحده.
وأثارت الحادثة مشاعر واسعة من التأثر والدعاء، حيث اعتبرها كثيرون تجسيدًا لمعاني الصبر والأمل، ودعوة للتفكر في عظمة الخالق، خاصة وأنها وقعت في أطهر بقاع الأرض.
وتحوّلت قصة بدر محمود بدران إلى حديث الأهالي في الأغوار الشمالية، لما تحمله من بُعد إنساني وروحي، مؤكدين أن ما جرى هو لطف إلهي خاص، يعيد التأكيد على أن الأقدار قد تحمل في طياتها مفاجآت تتجاوز كل التوقعات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

19:40

الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف