فرنسا لا تعتزم تلبية دعوة ترامب لمجلس السلام في هذه المرحلة

وطنا اليوم:أفادت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا في هذه المرحلة “لا تعتزم تلبية” دعوة الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتة إلى أنه “يثير تساؤلات جوهرية”.

وأشارت أوساط ماكرون إلى أن “ميثاق” هذه المبادرة “يتجاوز قضية غزة وحدها”، خلافا للتوقعات الأولية. وقالت “إنه يثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة التي لا يمكن بأي حال التشكيك فيها”، داعية إلى “تعددية فعّالة”.

وقالت إن فرنسا، المدعوة للانضمام إلى هذه الهيئة إلى جانب دول أخرى، “تدرس مع شركائها الإطار القانوني المقترح”.

وأكد المصدر عينه أن فرنسا “ما تزال ملتزمة التزاما تاما بوقف إطلاق النار في غزة وبأفق سياسي موثوق للفلسطينيين والإسرائيليين”.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى إنشاء “مجلس سلام” يسيطر عليه كليا، يعمل على تسوية النزاعات في العالم في خطوة تنافس دور الأمم المتحدة، وذلك بحسب “ميثاق” أُرسل إلى الدول التي “دعاها” للانضمام، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أكدت “التزام” فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، “بميثاق الأمم المتحدة”.

وقالت الوزارة: “يظل هذا الميثاق حجر الزاوية للتعددية الفعّالة، حيث يُعطى القانون الدولي والمساواة في السيادة بين الدول والتسوية السلمية للنزاعات الأولوية على التعسف وعلاقات القوة والحرب”.