بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل متخصصة حول تقنيات “Kinesio Tape” في العلاج الطبيعي

19 يناير 2026
جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل متخصصة حول تقنيات “Kinesio Tape” في العلاج الطبيعي

وطنا اليوم:نظّمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا، من خلال قسم العلاج الطبيعي، ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان “استخدامات Kinesio Tape في العلاج الطبيعي”، وذلك ضمن جهود الجامعة المتواصلة لتعزيز الجانب العملي والتطبيقي لدى طلبتها.
وقدّمت الورشة الدكتورة آية فوزي، حيث تناولت الأسس العلمية لاستخدام الشريط اللاصق الطبي في دعم العضلات وتحسين الحركة والوظيفة العضلية، إلى جانب تدريب عملي مكثف لطلبة السنتين الثالثة والرابعة، شمل تطبيق نماذج سريرية واقعية تسهم في صقل مهاراتهم المهنية.
وفي ختام الورشة، قام عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكداً حرص جامعة فيلادلفيا على مواكبة أحدث الأساليب العلمية في التعليم الطبي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وفق المعايير العالمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف