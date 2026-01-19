جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل متخصصة حول تقنيات “Kinesio Tape” في العلاج الطبيعي

وطنا اليوم:نظّمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا، من خلال قسم العلاج الطبيعي، ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان “استخدامات Kinesio Tape في العلاج الطبيعي”، وذلك ضمن جهود الجامعة المتواصلة لتعزيز الجانب العملي والتطبيقي لدى طلبتها.

وقدّمت الورشة الدكتورة آية فوزي، حيث تناولت الأسس العلمية لاستخدام الشريط اللاصق الطبي في دعم العضلات وتحسين الحركة والوظيفة العضلية، إلى جانب تدريب عملي مكثف لطلبة السنتين الثالثة والرابعة، شمل تطبيق نماذج سريرية واقعية تسهم في صقل مهاراتهم المهنية.

وفي ختام الورشة، قام عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكداً حرص جامعة فيلادلفيا على مواكبة أحدث الأساليب العلمية في التعليم الطبي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وفق المعايير العالمية