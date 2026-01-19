وظيفة شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

موظف لوازم / دائرة اللوازم.

وفقاً للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون حاصل على مؤهل علمي دبلوم إدارة المستودعات أو إدارة التزويد الفني.

خبره لا تقل عن سنتين.

أن يكون لديه خبره في استخدام انظمة الحاسوب.

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية.

صورة عن المؤهل العلمي.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الاحد الموافق 25/1/2026 ..