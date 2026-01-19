تل ابيب تشن هجوما حادا على صهر ترامب كوشنر : إنه ينتقم منا

وطنا اليوم:أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن الكابينت المصغر اجتمع الأحد مع رؤساء أحزاب الائتلاف لمناقشة الرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشكيل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.

وخلال النقاش، حسب موقع “واللا” الإخباري، وجه الحاضرون أصابع الاتهام نحو صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، معتبرين أنه المسؤول عن تشكيل هيئة المجلس الإداري التي تضم ممثلين من تركيا وقطر – وهما الدولتان اللتان تعارضهما إسرائيل بشدة. ووفقا لما قيل في النقاش، فإن كوشنر “ينتقم” من إسرائيل عبر تشكيل هذا المجلس الإداري ردا على الرفض الإسرائيلي لفتح معبر رفح.

ووفقا لـ”واللا”، تعمل القيادة الإسرائيلية بشكل مستمر وجيد مع الإدارة الأمريكية، حيث تُعتبر شخصيات مثل ماركو روبيو (وزير الخارجية الأمريكي)، وبيت هيغسيث (وزير الحرب الأمريكي)، ومايك هاكابي (سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل) بمثابة أشخاص يتبنون رؤية متطابقة مع الحكومة الإسرائيلية في كافة المجريات، وذلك على عكس كوشنر، صهر ترامب، الذي يرى الأمور بطريقة مختلفة.

وأوضح “واللا” أن القيادة الإسرائيلية ترى في كوشنر الشخص الذي عرقل إعلان وفرض السيادة على الضفة في عام 2020، وأنه هو من يضع العقبات بسبب علاقاته المقربة والاقتصادية مع مختلف قادة الدول العربية. وزُعم في الماضي في أحد اجتماعات الكابينت أن لدى كوشنر: “تخيلات حول السلام العالمي، وهذا لا يتوافق دائما مع المصالح الإسرائيلية”.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الكابينت أن بيان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أفاد بأن رئيس الحكومة وجه تحديدا وزير الخارجية جدعون ساعر للتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي، ليس “تهرباً من المسؤولية” كما اتهمته وسائل الإعلام، بل رغبة في إدارة الأزمة بشكل مدروس.

ويمثل هذا الإجراء حسب “واللا”، خفضا لمستوى معالجة الموضوع ليكون بين وزيري الخارجية (ساعر وروبيو)، وليس كسرا للقواعد على المستوى المباشر بين رئيس الوزراء والرئيس ترامب. وفي كل الأحوال، تم الاتفاق على العمل مع الإدارة الأمريكية ضد وجود تمثيل تركي أو قطري في اللجنة التي ستدير قطاع غزة، والاستمرار في المتابعة خلال الأسبوعين المقبلين.

وخلف الإعلان الأمريكي عن تشكيل الهيئات التي ستدير قطاع غزة، تطورت دراما سياسية استثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة. فبينما قدم البيت الأبيض “المرحلة ب” من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كترتيب تقني مؤسساتي يهدف لاستقرار القطاع في “اليوم التالي”، ترى إسرائيل تغييرا عميقا، ليس فقط في طريقة إدارة غزة، بل في ميزان التأثير على مستقبلها أيضا. وفي سياق متصل، أعلنت الأردن صباح اليوم أن الملك عبد الله تلقى دعوة للانضمام إلى لجنة السلام.

ولا يقتصر الخلاف على مجرد وجود إدارة مدنية فلسطينية في غزة، بل يتعلق بتكوين الهيئات المرافقة لها، وبشكل أساسي مشاركة تركيا. وبالنسبة لإسرائيل، فإن إدراج وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كأحد الأعضاء الرئيسيين في هذه الهيئة، يمثل تجاوزا للخط الأحمر؛ وذلك بعد أن أوضحت إسرائيل لجهات أمريكية على مدار الأشهر الماضية أن تركيا “لا تُعتبر طرفا محايدا أو شرعيا” لإدارة القطاع، بسبب علاقاتها السياسية والأيديولوجية مع حماس.

واعتبر موقع “واللا”، أنه “لفهم عمق الخلاف، يجب فهم هيكلية البنية التحتية التي وضعها ترامب – وهي بنية متعددة الطبقات وهرمية، تهدف للفصل بين اتخاذ القرارات الاستراتيجية وبين الإدارة اليومية على الأرض”.