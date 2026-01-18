بنك القاهرة عمان
كارثة وطنية تحلّ على جنوب أفريقيا جراء الفيضانات

وطنا اليوم:أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، حالة كارثة وطنية جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي أودت بحياة 30 شخصاً على الأقل في الجزء الشمالي من البلاد، وألحقت أضراراً بالآلاف المنازل، وغمرت الطرق والجسور.
وأصدر رئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث حالة الكارثة الوطنية، وأعلنتها الحكومة، ويتيح هذا الإجراء للحكومة الوطنية القدرة على تنسيق جهود الاستجابة للكوارث.
وسُجلت أشد الأضرار في إقليمي ليمبوبو ومبومالانجا الواقعين شمالي البلاد، حيث وقعت الوفيات، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
بدورها أفادت وزارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية، بأن 3 أقاليم أخرى على الأقل تضررت أيضاً جراء الأحوال الجوية القاسية.
وتعرضت أجزاء من جنوب أفريقيا، إلى جانب موزمبيق وزيمبابوي المجاورتين، لأمطار غزيرة طوال أسابيع.


