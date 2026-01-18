قائد تنظيم قسد يلتقي مع الرئيس السوري والمبعوث الأميركي في دمشق

وطنا اليوم:أكد مصدر سوري رسمي أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيلتقي اليوم بدمشق المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك وقائد قوات قسد مظلوم عبدي.

قال مصدر عسكري سوري إن قوات الجيش السوري أخرجت قوات قسد من غرب الفرات، مؤكدا أن الدولة تبسط سيطرتها على هذه المنطقة، في حين دعت قوات قسد “الشعب” للاستجابة للنفير العام الذي أعلنته سابقا.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مصدر عسكري سوري عن تمكن الجيش السوري من السيطرة على مدينة الشحيل بريف محافظة دير الزور شرقي البلاد، في حين أعلنت المحافظة تعطيل جميع المؤسسات العامة والدوائر الرسمية اليوم حرصا على سلامة الأهالي، وسط تزايد التوترات الأمنية.

من جهته، شدد مصدر على أن قوات قسد لا تزال تسيطر على بعض الجيوب في مناطق المعامل والكسرة بريف دير الزور الغربي، في حين أفادت مديرية الإعلام بدير الزور بتحرير أكثر من 200 سجين من سجون قسد في ناحية الكسرة.

كذلك أكد المراسل أن آليات ثقيلة تابعة للجيش السوري بدأت الدخول للمواقع النفطية التي انسحبت منها قسد بدير الزور.

كما قالت قوات العشائر السورية إنها سيطرت على ناحية مركدة في جنوب الحسكة.

وقالت الشركة السورية للبترول إنها تنتظر استكمال بسط الجيش السوري الأمن في حقول النفط في دير الزور تمهيدا لمتابعة عملية التشغيل والإنتاج.

وأوضحت أن الجيش السوري بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية والغازية في محافظة دير الزور، أبرزها حقل العمر الإستراتيجي إضافة إلى حقل التنك، وحقول كونيكو، وحقل الجفرة، وحقل العزبة، وحقول طيانة – جيدو– مالح – أزرق. وتجري حاليا متابعة الأوضاع الميدانية.