جامعة فيلادلفيا تستضيف وفدًا من شركة الأولى للتأمين في ورشة حول الذكاء الاصطناعي وصناعة التأمين

وطنا اليوم:انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، نظّمت جامعة فيلادلفيا، ممثلة بـعمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع كلية الأعمال، ورشة تعريفية بعنوان «الذكاء الاصطناعي: مستقبل صناعة التأمين وإدارة المخاطر»، وذلك بالتعاون مع سوليدرتي – الأولى للتأمين.
وجاءت الورشة بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن الشركة، وشهدت تفاعلًا لافتًا من طلبة الجامعة.
وقدّم الورشة الدكتور رمزي الغول، مدير الفروع والتسويق والتأمين المصرفي والشراكات الاستراتيجية في الشركة.
وتناولت الورشة جملة من المحاور المهمة، ركّزت على الدور المحوري لقطاع التأمين في حماية الأفراد والمؤسسات، وإدارة المخاطر المحتملة، ودعمه للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى دوره في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز التنمية المستدامة.
كما تطرقت إلى أهمية تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة، وتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، عبّر الدكتور عزالدين عنانزة، رئيس قسم التكنولوجيا المالية في كلية الأعمال، عن شكره للمحاضرين والمشاركين، مؤكدًا حرص جامعة فيلادلفيا على عقد مثل هذه الورش التي تسهم في ربط الجانب الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، وتسليط الضوء على الدور الحيوي لقطاع التأمين في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدام


