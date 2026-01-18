بنك القاهرة عمان
ترامب يرأس مجلس السلام بغزة ويطالب الدول بمليار دولار مقابل العضوية

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً دائماً في مجلس السلام بالمساهمة بمبلغ لا يقل عن مليار دولار.
وبحسب مسودة الميثاق الخاص بالمجموعة المقترحة، التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، سيتولى الرئيس ترامب أول رئاسة لهذا المجلس، كما سيكون له القرار فيمن تتم دعوتهم للانضمام إلى المجلس الذي تتخذ -وفق المسودة- قراراته بالأغلبية، بحيث يكون لكل دولة عضوة صوت واحد، إلا أن جميع القرارات تبقى خاضعة لموافقة الرئيس.
وجاء في مسودة اتفاقية إنشاء المجلس، التي حصلت عليها بلومبيرغ: “ستخدم كل دولة عضو في المجلس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، رهناً بموافقة الرئيس”.
وتنص الوثيقة أيضاً على أن “فترة العضوية التي تبلغ ثلاث سنوات لا تنطبق على الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقداً في مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول المعاهدة حيز التنفيذ”.
ويخشى منتقدون من أن ترامب يسعى إلى إنشاء بديل أو منافس لمنظمة الأمم المتحدة، التي كثيرا ما وجّه لها الانتقادات.
وتصف مسودة الميثاق المجلس بأنه “منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع”، ويصبح المجلس رسميا بمجرد موافقة 3 دول أعضاء على الميثاق.
كما سيكون ترامب مسؤولًا عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة، وفق ما ورد في الوثيقة.
وقد دعا ترامب عددًا من قادة العالم، بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، ليكونوا جزءا من مجلس سلام خاص بغزة، والذي سيتم تشكيله تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد.
وقد أثار هذا المخطط انتقادات سريعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي قال إن تفاصيله لم يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل.


