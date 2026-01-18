العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

وطنا اليوم:قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، إنها حددت موقع حطام طائرة استطلاع كانت في عملية مراقبة جوية لمصائد الأسماك عندما فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بالقرب من جبل يغطيه الضباب، لكنها لا تزال تبحث عن 11 شخصا كانوا على متنها.

وفقدت الطائرة من طراز إيه.تي.آر 42-500 ذات المحرك التوربيني الاتصال ببرج المراقبة في غضون الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت غرينتش) بالقرب من منطقة ماروس في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.

وكانت الطائرة تقل 3 ركاب وطاقما من 8 أفراد، وكانت تستأجرها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء عمليات مراقبة جوية على مصائد الأسماك. وكان الركاب من موظفي الوزارة.

وقال رئيس إدارة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية محمد عارف أنور للتلفزيون المحلي إنه بعد العثور على الحطام، ستنشر أجهزة الإنقاذ 1200 فرد للبحث عن الركاب المفقودين والطاقم.

وقال “أولويتنا هي البحث عن الضحايا، ونأمل أن يكون هناك بعض الضحايا الذين يمكننا إجلاؤهم بأمان”.

وكانت الطائرة متجهة إلى ماكاسار عاصمة سولاويسي الجنوبية بعد إقلاعها من مقاطعة يوجياكارتا قبل انقطاع الاتصال بها.