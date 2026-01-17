بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يناقشان دور المهارات الناعمة في تسريع المسار الوظيفي

17 يناير 2026
وطنا اليوم _

نظّمت جامعة فيلادلفيا، بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل تفاعلية بعنوان: “ما وراء الشهادة الجامعية: كيف تسرّع المهارات الناعمة مسيرتك المهنية”

وقدّم الورشة الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والتكنولوجية في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد عودة، حيث استعرض محاور رئيسة شملت مهارات التواصل الفعّال، والقيادة، والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة، مؤكدًا أن المهارات الناعمة تمثّل عاملًا حاسمًا في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى نجاح مهني عملي.

وجاءت الورشة في إطار فعاليات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الهادفة إلى دعم بناء القدرات البشرية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور رائد عودة إلى أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للمهارات الشخصية والاجتماعية في سوق العمل المعاصر، باعتبارها ركيزة أساسية لم تعد مكمّلة للشهادة الجامعية، بل عاملًا مؤثرًا في التميّز المهني وتسريع التقدم الوظيفي.

كما أكد نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي إن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن توجه جامعة فيلادلفيا لربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن المهارات الناعمة تمثل عنصرًا أساسيًا في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والتميّز مهنيًا.

من جهتهم، عبّر الطلبة المشاركون عن تقديرهم لمثل هذه الورش المتخصصة، مؤكدين أنها أسهمت في توسيع فهمهم لمتطلبات سوق العمل، وعزّزت وعيهم بأهمية بناء المهارات الشخصية إلى جانب التحصيل الأكاديمي، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الجامعة لربط الطلبة بالخبرات الوطنية، وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين.


