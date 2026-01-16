لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

وطنا اليوم:بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، أعمال الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

ووصل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أمس الخميس إلى القاهرة، لبدء أول اجتماعات اللجنة المكلفة بإدارة شؤون القطاع، بعد إعلان واشنطن بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب على غزة، ودعم فصائلي لتسلّم اللجنة مهامها، واستعداد حركة “حماس” لتسليم الملفات الحكومية.

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ويتكوف “إن هذه المرحلة تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتأسيس حكم تكنوقراطي، والشروع في إعادة الإعمار”.