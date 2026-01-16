بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

27 ثانية ago
14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة، بوصول 14 شهيدا (منهم 12 شهيدا جديدا، 2 شهيد انتشال) إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، إضافة إلى 18 إصابة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول بلغ إجمالي عدد الشهداء 463 شهيدا وإجمالي عدد الإصابات 1,269 وإجمالي حالات الانتشال 712 شهيدا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:14

المبعوث الأميركي يفتح ملف الأموال المهرَّبة في العراق

15:35

مؤشر إبسوس : 77 % من الأردنيين متفائلين بعام 2026 اقتصادي

15:17

أستراليا.. حجب 4.7 مليون حساب على مواقع التواصل أصحابها أطفال

14:59

مرسوم أميري بسحب الجنسية من سفير الكويت الحالي في لندن

14:48

الشرع يزور ألمانيا الثلاثاء لبحث قضايا منها عودة السوريين

14:36

قوات درع الوطن تدفع بتعزيزات جديدة إلى عدن لدعم الأمن

14:05

الإستقرار والأمن نعمة

14:04

في احترام الأدباء وتقديرهم

14:02

هذه الزواحف البشرية

14:01

حين تتشابه السياسة الخارجية مع العبث الداخلي

14:00

العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025 وبواقع 3.8 مليون زائر

13:55

سحب تشغيلات من حليب الأطفال (S26 AR GOLD)

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026