بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

فضيحة .. جنود إسرائيليين يسرقون قطيع أغنام من سوريا

35 ثانية ago
فضيحة .. جنود إسرائيليين يسرقون قطيع أغنام من سوريا

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تورط جنود في سرقة قطيع من الماعز من الأراضي السورية ونقلها إلى داخل الضفة الغربية.
ووفق التقرير فإن جنودا من إحدى الوحدات العاملة في منطقة الجولان قاموا، أثناء عملية عسكرية، بسرقة نحو 250 رأسا من الماعز من داخل الأراضي السورية، وجرى نقلها بواسطة شاحنات إلى مزارع المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الواقعة كُشفت بعد أن أبلغ مزارع إسرائيلي عن وجود عشرات رؤوس الماعز على طريق رئيسي في ساعات الصباح، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق داخلي.
وأشار الجيش إلى أن ظروف الرؤية المحدودة والضباب خلال ساعات الليل كانت من بين الأسباب التي سمحت بوقوع الحادثة دون اكتشافها فورًا.
وبحسب الموقع، اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات تأديبية بحق المتورطين، شملت إبعاد قائد الوحدة عن منصبه، إضافة إلى تعليق مشاركة الوحدة العسكرية في الأنشطة العملياتية إلى حين استكمال التحقيق.
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الزراعة الإسرائيلية بأنها تعمل على تتبع مكان القطيع، في ظل مخاوف صحية وبيطرية، لكون الماعز غير مطعّمة وغير موسومة، ما يصعّب تحديد مصدرها وملكيتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

حريق يلتهم مركبة أعلى جسر مرج الحمام

10:07

( 46.5 ) ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 220 ديناراً

10:04

سامر مفلح يقدم استقالته من منصبه في شركة البوتاس العربية

09:55

طقس نهاية الأسبوع: استقرار بارد.. ومنخفض جوي يحمل الأمطار الأحد

09:45

تحذير أممي من نفاد المساعدات في السودان بغضون شهرين

09:33

أكسيوس: ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران

09:26

وزير الخارجية يبحث الأوضاع الإقليمية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي

09:23

مسؤول أممي: غزة لديها أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض

00:59

“شومان” تكرم الفائزين بمسابقة ” 16 قبل 16″ لعام 2025

00:54

“شومان” تحتفي بالشاعر والروائي نصر الله بفوزه بجائزة “نيوستاد” العالمية

00:48

شومان تطلق دورتها العشرين لجائزة أدب الأطفال في مجال: “قصة: الطفولة عالم من التحديات”

00:43

هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة الاعتماد الأوروبية الدولية ” الأيزو 27001 : 2022 “

وفيات
وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026