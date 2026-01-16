فضيحة .. جنود إسرائيليين يسرقون قطيع أغنام من سوريا

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تورط جنود في سرقة قطيع من الماعز من الأراضي السورية ونقلها إلى داخل الضفة الغربية.

ووفق التقرير فإن جنودا من إحدى الوحدات العاملة في منطقة الجولان قاموا، أثناء عملية عسكرية، بسرقة نحو 250 رأسا من الماعز من داخل الأراضي السورية، وجرى نقلها بواسطة شاحنات إلى مزارع المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن الواقعة كُشفت بعد أن أبلغ مزارع إسرائيلي عن وجود عشرات رؤوس الماعز على طريق رئيسي في ساعات الصباح، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق داخلي.

وأشار الجيش إلى أن ظروف الرؤية المحدودة والضباب خلال ساعات الليل كانت من بين الأسباب التي سمحت بوقوع الحادثة دون اكتشافها فورًا.

وبحسب الموقع، اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات تأديبية بحق المتورطين، شملت إبعاد قائد الوحدة عن منصبه، إضافة إلى تعليق مشاركة الوحدة العسكرية في الأنشطة العملياتية إلى حين استكمال التحقيق.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الزراعة الإسرائيلية بأنها تعمل على تتبع مكان القطيع، في ظل مخاوف صحية وبيطرية، لكون الماعز غير مطعّمة وغير موسومة، ما يصعّب تحديد مصدرها وملكيتها.