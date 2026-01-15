جامعة البترا تطلق حملتها الخيرية الثلاثين دعمًا للأسر المحتاجة

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور رئيس نادي الجامعة وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، أطلق نادي موظفي جامعة البترا الحملة الخيرية الثلاثين، في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي والإنساني.

وشهدت الحملة توزيع حرامات شتوية على عشر جمعيات خيرية، بهدف دعم الأسر العفيفة والمحتاجة، والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس نادي الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح حرص نادي الجامعة على تنظيم هذه المبادرات الخيرية بشكل سنوي، لما لها من أثر إيجابي في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتنمية روح العطاء والعمل التطوعي لدى موظفي الجامعة، وترسيخ ثقافة التبرع ومساندة العائلات المستورة.

وخلال الفعالية، تسلّم رئيس جامعة البترا شهادة شكر وتقدير من جمعية “لأجلكم نسعى للخير”، تقديرًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبه، ألقى رئيس جمعية المقابلين، السيد عرفات الدعجة، كلمة خلال الحملة، ثمّن فيها المبادرات الإنسانية التي تنفذها جامعة البترا، مؤكدًا أن حملتي الشتاء والصيف تجسدان قيم التكافل الاجتماعي، وتعكسان اقتران العلم بالمسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء.

كما أشاد الدعجة بالتعاون التعليمي القائم بين الجامعة والمدارس الحكومية في محيطها، وفتح مختبراتها ومرافقها لخدمة أبناء المجتمع المحلي، في نموذج يعكس الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية.

وفي ختام الحملة، جرى التأكيد على أهمية استمرار هذه المبادرات التي تسهم في دعم الفئات الأقل حظًا، وتعزز من مكانة جامعة البترا كمؤسسة تعليمية رائدة في خدمة المجتمع.