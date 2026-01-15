بنك القاهرة عمان
كلية كامبردج الدولية تكرّم المهندس نديم الفقهاء تقديرًا لتميّزه وريادته في إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية

15 يناير 2026
وطنا اليوم:كرّمت كلية كامبردج الدولية (International Cambridge College) المهندس نديم أحمد محمد الفقهاء، بمنحه شهادة التميز الأكاديمي، وذلك تقديرًا لإسهاماته المتميزة وريادته في مجال إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، وما أظهره من كفاءة عالية وقدرات قيادية ومهنية متقدمة في هذا المجال الحيوي.

وجاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرة مهنية اتسمت بالاحترافية، والالتزام بمعايير التميز الأكاديمي والعملي، إلى جانب ما يتمتع به المهندس الفقهاء من مهارات في التفكير التحليلي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الفعاليات الكبرى وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في الارتقاء بقطاع المؤتمرات والمعارض وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت كلية كامبردج الدولية، في حيثيات منح الشهادة، أن هذا التكريم يعكس تقديرها للنماذج المهنية الرائدة التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم بفاعلية في تطوير هذا القطاع، وبناء تجارب تنظيمية ذات أثر مهني واقتصادي مستدام.

من جانبه، يُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة المهندس نديم الفقهاء المهنية، ويعكس مكانته كأحد الكفاءات المتميزة في مجال إدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض، مع تمنيات الجهة المانحة له بمزيد من النجاح والتقدم في مسيرته الأكاديمية والمهنية.


