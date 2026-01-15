إقبال كبير على أسواق المؤسسة لشراء زيت الزيتون التونسي

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عصام الجراح أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تزويد جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا بكميات وفيرة من زيت الزيتون مرجحا رفد أسواق المؤسسة بالدفعة الثانية بتاريخ 20 من الشهر الحالي تليها الدفعة الثالثة بتاريخ 30 من الشهر ذات وسيتم الإعلان عن ذلك مسبقا لإطلاع المواطنين على مواعيد التزويد بشكل دقيق .

وطَمأن الجراح المواطنين بأن الكميات ستكون وفيرة وسترد تباعا إلى جميع أسواق المؤسسة في مختلف المحافظات مؤكدا أن عملية التزويد ستستمر بشكل متواصل إلى حين اكتفاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الجراح أن المؤسسة زودت اليوم كافة أسواقها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة بكميات محدودة كمرحلة أولى لافتا إلى أن هذه الكميات شهدت تهافتا كبيرا على الشراء فور افتتاح الأسواق أبوابها اليوم ما يعكس حجم الطلب المتزايد من المواطنين.

وبين أن الكميات وصلت إلى مستودعات المؤسسة يوم أمس وجرى توزيعها مباشرة على الأسواق التزاما من المؤسسة بالبدء الفوري بتوفير زيت الزيتون للمواطنين.

وأضاف أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية حاصلة على رخصة لاستيراد مليون لتر من زيت الزيتون التونسي مؤكدا أن توريد هذه الكميات سيتم على عدة دفعات في ظل الضغط الكبير الذي تشهده تونس نتيجة الإقبال المتزايد من عدد من الدول على شراء زيت الزيتون.

وأشار الجراح إلى أن العبوات التي توفرها المؤسسة هي عبوات سعة 5 لترات بسعر 21 دينار وذلك وفق اشتراطات وزارة الزراعة مبينا أن جميع الكميات تخضع عند وصولها بالحاويات إلى ميناء العقبة لفحوصات دقيقة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ودائرة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية،إضافة إلى الفحص الحسي من خبراء زراعيين مختصين مؤكدا أن الزيت المتفق عليه زيت بكر ومفحوص بنسبة 100%.