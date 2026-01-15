(174) مليون دينار فاتورة التقاعد المتوقعة للشهر الحالي

الخبير موسى الصبيحي

( 392.3 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى تاريخه؛

( 33 ) ألف متقاعد جديد خلال العام 2025 من كافة القطاعات؛

(52) سنة المتوسط العام لأعمار المتقاعدين عند الاستحقاق؛

43.5 % من متقاعدي الضمان تراكمياً من القطاع العام

بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من كل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال الذين خرجوا على التقاعد من القطاع العام حوالي ( 170 ) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته ( 43.5% ) تقريباً من إجمالي العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان من كل القطاعات العامة والخاصة والمختلطة والمنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والاختياري الذين وصل عددهم حتى تاريخه إلى ( 392.3 ) ألف متقاعد.

وفيما يتعلق بالعام الفائت 2025 وحده، فقد بلغ عدد المتقاعدين الجدد خلال العام المذكور حوالي ( 33 ) ألف متقاعد، يُشكّل متقاعدو القطاع العام حوالي ( 60 %) منهم.

ومن الجدير ذكره أن المتوسط العام لأعمار كافة متقاعدي الضمان عند استحقاق رواتبهم بلغ ( 52 ) عاماً.

كما من المتوقع أن تبلغ الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية (شهر كانون الثاني 2026) حوالي ( 174 ) مليون دينار.