بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

في عالم يتغير مناخه… هل تغير وعينا؟

3 دقائق ago
في عالم يتغير مناخه… هل تغير وعينا؟

كتب // فلاح القيسي
في الوقت الذي يواجه فيه العالم التغير المناخي بكل أشكاله، لا نقف نحن خارجه، بل نحن في قلب هذا التحول الكبير. صيف يشتد حتى يلهب الأرض، وشتاء يفيض بالمطر والسيول، ومنخفضات جوية لم تعد عابرة بل صارت تهديداً مباشراً للأرواح والممتلكات.
ما نشهده اليوم من مداهمات السيول، وانهيار بعض البنى التحتية، وخسائر في الممتلكات، ليس مجرد طقس عابر، بل رسالة إنذار واضحة بأن أنماط حياتنا وبنائنا وسلوكنا لم تعد صالحة لعصر مناخي جديد.
القضية لم تعد فقط في كمية المطر أو شدة الرياح، بل في قدرتنا نحن – كمؤسسات ومواطنين – على الاستجابة لهذا الواقع المتحول. نحتاج إلى مراجعة شاملة لكل ما نبنيه: من شبكات التصريف، إلى التخطيط العمراني، إلى أسلوب استخدام الأرض، وحتى إلى سلوكنا اليومي في التعامل مع البيئة.
التغير المناخي يفرض علينا تغييرا في البنية التحتية، لكنه قبل ذلك يفرض تغييراً في الذهنية. ذهنية الانتظار ورد الفعل لم تعد كافية؛ نحن بحاجة إلى ثقافة الوقاية، والاستعداد، والتخطيط لما هو قادم، لا لما حدث فقط.
المشكلة الحقيقية ليست في عاصفة اليوم…
بل في عاصفة الغد التي ستأتي، ونحن لم نتغير بعد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:37

قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

21:19

حكومة الكاميرات… حين تُراقَب المخالفة ويُترك الفقر بلا شاهد في هذه البلاد

20:38

توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات

20:26

إطلاق نار على قاضية في تركيا.. والجاني مدعي عام

20:18

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

20:14

واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

20:10

الإدارة المحلية : 24 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية بما يواكب التغير المناخي

20:05

كهرباء اربد: ليس مجرد عمود … بل مسؤولية تُحمل على أكتاف كوادرنا لخدمة المشتركين

19:34

أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة بينها مصر والعراق

19:29

توضيح قانوني لقرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية

19:21

الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية

19:16

بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة المياه.. تنفيذ 630 حفيرة وسداً ترابياً

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026