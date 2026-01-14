بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

دقيقة واحدة ago
قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

بقلم : د. معروف سليمان الربيع

تتناول ورقة العمل التي قدّمها الأستاذ الدكتور زيدان كفافي قضية التراث العر.بي بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للهوية الثقافية، وذاكرةً جمعيةً لا يمكن فصلها عن الحاضر أو تجاوزها في مشروع النهضة الثقافية. وتنطلق الورقة من رؤية واعية ترى في التراث منظومة حضارية متكاملة، لا ماضيًا جامدًا، بل عنصرًا فاعلًا في تشكيل الوعي وبناء المستقبل.
ويبرز في طرح الباحث ابتعاده عن النزعة التمجيدية، متجهًا نحو مقاربة عقلانية توازن بين الحفاظ على الثوابت، وضرورة مراجعة المتغيرات، بما يتيح قراءة التراث قراءة نقدية تُفعّل قيمه الإيجابية في الواقع المعاصر. كما تتوقف الورقة عند أبرز التحديات التي تواجه التراث العربي، وفي مقدمتها الإهمال وضعف الحضور المؤسسي في مجالات التوثيق والتعليم والإعلام.
وتؤكد الورقة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمجتمع المحلي في حماية التراث ونقله للأجيال بلغة معاصرة. وبذلك تشكّل هذه الورقة إسهامًا فكريًا مهمًا في إعادة الاعتبار للتراث العربي بوصفه ركيزة للهوية، وأداة وعي، وقوة ثقافية قادرة على الإسهام في بناء الحاضر واستشراف المستقبل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:19

حكومة الكاميرات… حين تُراقَب المخالفة ويُترك الفقر بلا شاهد في هذه البلاد

20:38

توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات

20:26

إطلاق نار على قاضية في تركيا.. والجاني مدعي عام

20:18

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

20:14

واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

20:10

الإدارة المحلية : 24 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية بما يواكب التغير المناخي

20:05

كهرباء اربد: ليس مجرد عمود … بل مسؤولية تُحمل على أكتاف كوادرنا لخدمة المشتركين

19:34

أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة بينها مصر والعراق

19:29

توضيح قانوني لقرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية

19:21

الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية

19:16

بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة المياه.. تنفيذ 630 حفيرة وسداً ترابياً

19:10

حسَّان: الأردن سيزود لبنان بالكهرباء والغاز بما أمكن من احتياجات حال الجاهزية

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026