قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

بقلم : د. معروف سليمان الربيع

تتناول ورقة العمل التي قدّمها الأستاذ الدكتور زيدان كفافي قضية التراث العر.بي بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للهوية الثقافية، وذاكرةً جمعيةً لا يمكن فصلها عن الحاضر أو تجاوزها في مشروع النهضة الثقافية. وتنطلق الورقة من رؤية واعية ترى في التراث منظومة حضارية متكاملة، لا ماضيًا جامدًا، بل عنصرًا فاعلًا في تشكيل الوعي وبناء المستقبل.

ويبرز في طرح الباحث ابتعاده عن النزعة التمجيدية، متجهًا نحو مقاربة عقلانية توازن بين الحفاظ على الثوابت، وضرورة مراجعة المتغيرات، بما يتيح قراءة التراث قراءة نقدية تُفعّل قيمه الإيجابية في الواقع المعاصر. كما تتوقف الورقة عند أبرز التحديات التي تواجه التراث العربي، وفي مقدمتها الإهمال وضعف الحضور المؤسسي في مجالات التوثيق والتعليم والإعلام.

وتؤكد الورقة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والمجتمع المحلي في حماية التراث ونقله للأجيال بلغة معاصرة. وبذلك تشكّل هذه الورقة إسهامًا فكريًا مهمًا في إعادة الاعتبار للتراث العربي بوصفه ركيزة للهوية، وأداة وعي، وقوة ثقافية قادرة على الإسهام في بناء الحاضر واستشراف المستقبل