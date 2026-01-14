واشنطن تسحب أفراد من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلنت الولايات المتحدة سحب بعض الأفراد من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إجراء احترازي مع تصاعد التوترات الإقليمية.

وذكرت “رويترز” نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي. وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وحذرت طهران دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول حال تعرضها لهجوم أمريكي، حسبما نقلت وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء عن مسؤول إيراني رفيع المستوى.

وقال المسؤول: “طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران.. وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران”.

يأتي ذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران.