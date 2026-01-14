بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة

49 ثانية ago
الملك يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكينتي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات بين الأردن وإيرلندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين الصديقين ويحقق الاستقرار في الإقليم.
وأكد جلالة الملك الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية البناء على مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان الأسبوع الماضي.
وتناول اللقاء مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، إذ شدد جلالته على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، ونبه من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مثمنا مواقف إيرلندا الداعمة للحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الإيرلندية لدى الأردن ماريان بولجر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%

16:11

ماهر يوسف رئيسا لجمعية مصدري ومنتجي الاثاث الأردنية

15:49

ارتفاع أداء الموسم المطري الحالي إلى 32%

15:38

الملك يثمن دور البوسنة والهرسك كشريك في مبادرة اجتماعات العقبة

15:33

عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 “طالبات” لـ 7 جامعات أردنية

15:30

جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل حول معايير الـ ISO في المؤسسات الغذائية

15:14

ضمّ الضفة الغربية الزاحف

15:10

الخطوط السنغالية تنقل مشجع الليزر للمغرب مجاناً لحضور مباراة مصر

14:59

126.1 مليون دينار التبادل التجاري بين الأردن ولبنان خلال 10 شهور

14:56

جامعة البترا تكرم خريجها محمد جبارة لتميزه في سوق العمل

14:25

طهران تحذر المنطقة من أنها ستقصف قواعد أمريكا إذا هوجمت

14:12

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات وتطورات المنطقة

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026