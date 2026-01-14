عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 “طالبات” لـ 7 جامعات أردنية

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اختتمت بطولة الودية لكرة السلة “طالبات3×3 “، والتي نظمتها عمادة شؤون الطلبة – قسم النشاطات والأندية الطلابية في صالة الأرينا بمشاركة (7) جامعات أردنية حكومية وخاصة، وشهدت منافسات قوية وروحاً رياضية مميزة بين الفرق المشاركة.

وقد تمكن فريق جامعة عمان الأهلية (1) من تحقيق لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة عمان الأهلية (2) بنتيجة (18-15) ليأتي فريق جامعة عمان الأهلية (2) في المركز الثاني، فيما حصل فريق جامعة الزيتونة الأردنية على المركز الثالث.

وتخلل البطولة مباراة ودية بين طلاب جامعة عمان الأهلية وجامعة الزيتونة الأردنية انتهت بفوز فريق جامعة عمان الأهلية بنتيجة 60-50 .

وفي ختام البطولة قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية وجمع غفير من الطلبة.

وتهدف هذه البطولة الى تعزيز النشاط الرياضي الجامعي وتشجيع الطلبة على ممارسة كرة السلة، إضافةً الى تنمية روح المنافسة والتعاون بين المشاركين، وتعزيز التواصل والعلاقات بين الجامعات في أجواء رياضية ودية.