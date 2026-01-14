جامعة فيلادلفيا تنظم ورشة عمل حول معايير الـ ISO في المؤسسات الغذائية

وطنا اليوم:نظم قسم التغذية السريرية والحميات في جامعة فيلادلفيا ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان:

“تطبيق معايير ISO في المؤسسات الغذائية: من النظرية إلى الممارسة Good Manufacturing Practice (GMP) and Sanitation in Food Plant ، وذلك ضمن جهود كلية العلوم الطبية المساندة لربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في سوق العمل.

وهدفت الورشة، التي قدمتها كل من الدكتورة بيان طريفي والدكتورة سهاد عودة، إلى تعريف الطلبة بمبادئ ممارسات التصنيع الجيد (GMP) وأسس النظافة والتعقيم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات تطبيق معايير “الآيزو” داخل المؤسسات الغذائية، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات وفق الأنظمة العالمية المعتمدة.

حيث تضمن الطرح مزيجاً من الشرح النظري والأمثلة العملية الواقعية، مما يسهم في تأهيل طلبة جامعة فيلادلفيا وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، ورفع مستوى وعيهم بأهمية أنظمة الجودة وسلامة الغذاء في القطاع الغذائي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية المنهجية التي يحرص قسم التغذية السريرية والحميات في جامعة فيلادلفيا على تنظيمها دورياً، دعماً لمسيرة الطلبة العلمية وتعزيزاً لكفاءاتهم المهنية في مجالات التغذية والصناعات الغذائية.

وفي الختام ، أعرب عميد الكلية الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله عن شكره وتقديره للمحاضرين على جهودهم في إثراء المعرفة لدى الطلبة، وقام بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكداً التزام جامعة فيلادلفيا بتقديم أفضل الفرص التدريبية لطلبتها.