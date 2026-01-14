الخطوط السنغالية تنقل مشجع الليزر للمغرب مجاناً لحضور مباراة مصر

وطنا اليوم:عثرت شركة الطيران السنغالية على المشجع الذي وجه أشعة الليزر نحو محمد صلاح لاعب منتخب مصر خلال مواجهة الفريقين الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022، وأكدت سفره إلى المغرب لمساندة منتخب بلاده في مباراة حاسمة ضمن كأس أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب السنغال مع مصر يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا على الملعب الكبير في طنجة بالمغرب، ويلعب الفائز منهما في النهائي يوم الأحد مع المتأهل من مباراة المغرب ونيجيريا.

وأعلنت شركة طيران السنغال، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشجع ساليو نداي سيسافر مع الجماهير المتجهة إلى مدينة طنجة، لحضور مباراة نصف النهائي أمام مصر.

ونشرت الشركة صورة للمشجع وأوضحت أنه جاهز بحزمة تشجيع كاملة تضم وشاحاً وقميصاً وقبعة وأساور بألوان العلم السنغالي.

وأكدت الشركة أن دعم المنتخب يجب أن يكون قائماً على “الطاقة الإيجابية، واحترام قواعد اللعبة، والاحتفال بكرة القدم”.

واشتهر المشجع عام 2022 بعدما وجه أشعة الليزر تجاه صلاح خلال المباراة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث فازت السنغال بركلات الترجيح وأهدر النجم المصري ركلة لبلاده حينها.

كما انتقدت الصحافة العالمية حينها مشاهد خروج صلاح محاطاً برجال الأمن بعد تعرضه لمضايقات من الجمهور السنغالي سواء بأشعة “الليزر” أو بالمقذوفات خلال مباراة الفريقين.

ويتجدد الصدام بين السنغال ومصر بعدما نجح “أسود التيرانغا” في حرمان الأخير من التأهل إلى مونديال قطر ونيل لقب بطل كأس أفريقيا 2021.