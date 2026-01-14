جامعة البترا تكرم خريجها محمد جبارة لتميزه في سوق العمل

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، خريج الجامعة محمد عدنان جبارة، وذلك في إطار نهج عمادة شؤون الطلبة الهادف إلى تكريم الخريجين المتميزين في سوق العمل، تقديرًا لنجاحاتهم المهنية وإنجازاتهم العملية.

وأكد عبد الرحيم أن جامعة البترا تفخر بخريجيها الذين يتركون أثرًا إيجابيًا وفاعلًا في مجالات عملهم المختلفة، مشيرًا إلى أن نجاحاتهم تعكس جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة، وحرصها على المواءمة بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

من جهته، عبّر جبارة عن اعتزازه بتخرجه من جامعة البترا، مؤكدًا أن دراسته الجامعية زوّدته بأساس أكاديمي متين ومعرفة نظرية أسهمت في فهم بيئة العمل. وأضاف أن الساعات التدريبية العملية ضمن الخطة الدراسية مكّنته من تطبيق مفاهيم التسويق والإدارة على أرض الواقع، الأمر الذي سهّل اندماجه في سوق العمل وأسهم في تطوير مهاراته المهنية.

وأشار جبارة إلى الدور المهم الذي لعبته الجامعة في تنمية مهاراته الشخصية، مثل التواصل الفعّال، والعمل الجماعي، والتفكير التحليلي، والتي انعكست إيجابًا على أدائه الوظيفي ونجاح عمله الخاص.

وحضر التكريم عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور رياض عوض، وعميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.

يُذكر أن محمد عدنان جبارة هو خريج كلية العلوم الإدارية والمالية، تخصص تسويق، عام 2006، ويعمل حاليًا مديرًا لتطوير الأعمال والتسويق في مطاعم أبو جبارة.