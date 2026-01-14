طهران تحذر المنطقة من أنها ستقصف قواعد أمريكا إذا هوجمت

وطنا اليوم:تستمر الاحتجاجات في إيران للأسبوع الثالث على وقع حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحتجين على الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وسط تقديرات حقوقية بارتفاع أعداد القتلى، في حين نددت الصين بـ”التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، وأفاد مسؤول إيراني بتوقف التواصل مع واشنطن، وسط استعداد طهران للرد على أي هجوم.

وشدد قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي على أن القوات الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان، مشيرا إلى أن مخزون ‌إيران ‌من الصواريخ ‌ازداد ‍منذ ‌حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، وفق وكالة فارس للأنباء.

وقال مسؤول ​إيراني كبير لرويترز، الأربعاء، إن طهران حذرت ‌دول المنطقة من أنها ستقصف ⁠القواعد العسكرية الأميركية في تلك ‌الدول ​في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس ​دونالد ترامب ‍بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء ‍إيران.

وذكر ⁠المسؤول لرويترز: “طهران ‍أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى ‌تركيا، أن ‍القواعد ‍الأميركية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا ‌استهدفت الولايات المتحدة إيران.. وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران”.

وأوضح أنه ‌تم تعليق الاتصالات ⁠المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني ‌عباس ​عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف المسؤول ‍أن التهديدات الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، ‌وأن ‍أي ‍اجتماعات محتملة بين المسؤولين ‌لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي المستمر منذ عقود قد ألغيت.

وتوعد الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، باتخاذ “إجراء قوي للغاية” ضد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين، ردا على سؤال صحافي في شبكة “سي بي إس”.

كما حث ترامب الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، واعدا بأن “المساعدة في الطريق”.

وأشارت تقديرات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى صدور أوامر إيرانية لتعزيز حماية منشآت الكهرباء والمياه والاتصالات، في مؤشر إلى توقع سيناريو “حرب شاملة”.

وقال موقع “نتسيف” الإسرائيلي، إن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية شهدت تغيراً لافتاً، حيث انتقل التركيز من حماية قواعد الصواريخ والمنشآت العسكرية إلى تأمين شبكات الطاقة وخزانات المياه والسدود.

وتعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات “سريعة” للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ”أعمال شغب”، على ما أورد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج العنف في البلاد، وألقوا بالمسؤولية عن سقوط القتلى ‌على “عناصر إرهابية” تتلقى توجيهات خارجية للتحريض.

في الأثناء، أفاد موقع “هرانا” لرصد حقوق الإنسان في إيران، ومقره الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 2571 قتيلا.

وأوضح أن ‌من بين القتلى 2403 متظاهرين، و147 فردا ‌مرتبطين بالحكومة، و12 ‌شخصا ⁠تقل أعمارهم عن 18 عاما، ‌و9 مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات.

كما أفاد بأن عدد المعتقلين بلغ 18 ألفا و434 شخصا خلال 17 يوما من الاحتجاجات.

ونشر موقع “هرانا”، مقطع فيديو، قال إنه تجمع لأهالي القتلى خلال مراسم دفنهم في مقبرة “بهشتي زهراء”، في العاصمة طهران، حيث ردد المشاركون في المراسم شعارات سياسية مناوئة للسلطة في إيران.