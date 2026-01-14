لليوم السابع إيران بلا إنترنت و طهران تتوعد المتظاهرين بـ محاكمات سريعة وإعدامات وشيكة

وطنا اليوم:دخل حجب الإنترنت في إيران يومه السابع على التوالي، في محاولة من السلطات للتعتيم على الاحتجاجات وعمليات القمع، في حين لوح القضاء الإيراني بإجراء محاكمات فورية للمعتقلين، وسط تحذيرات دولية من تنفيذ أحكم بالإعدام اليوم.

132 ساعة من العزلة

أكدت منظمة “نتبلوكس” (NetBlocks) غير الحكومية لمراقبة الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن قطع الاتصالات الذي فرضته السلطات منذ الثامن من كانون الثاني/يناير لا يزال ساريا لليوم السابع.

وأوضحت المنظمة أن انقطاع الإنترنت دخل ساعته الـ 132، مشيرة إلى تقارير أولية تتحدث عن سقوط “آلاف الضحايا”، ومحذرة من أن هذا التعتيم “يخفي الحجم الحقيقي للمجازر”.

محاكمات سريعة وتهم “المحاربة”

في غضون ذلك، تعهد رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بإجراء محاكمات “سريعة” للمشتبه بهم الموقوفين على خلفية التظاهرات التي تصفها طهران بـ “أعمال شغب”.

وقال إجئي، خلال زيارة استمرت خمس ساعات لأحد سجون طهران: “إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة”، مشددا على أن المحاكمات يجب أن تكون “علنية”.

وأفاد مكتب مدعي عام طهران بأن عددا من الموقوفين سيلاحقون بتهمة “المحاربة” (شن حرب على الله)، وهي جريمة تعاقب عليها الشريعة في إيران بالإعدام.

إعدامات متوقعة الأربعاء

وعلى صعيد الاعتقالات، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن توقيف أكثر من 10,600 متظاهر منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية.

وحذرت الخارجية من خطط لتنفيذ أول حكم بالإعدام يوم الأربعاء، بحق الشاب “عرفان سلطاني” البالغ من العمر 26 عاما.

تهديدات أمريكية ومطالب حقوقية

ودوليا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ “إجراء قوي للغاية” ضد إيران إذا أقدمت على إعدام الموقوفين.

فيما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لكل عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام “سلطاني”، معبرة عن خشيتها من لجوء النظام إلى المحاكمات السريعة والإعدامات التعسفية لسحق المعارضة