فتح باب التقديم لمنح سيؤول التقني للماجستير 2026

وطنا اليوم:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني 2026 المقدمة من بلدية سيؤول – كوريا الجنوبية في برنامج (الماجستير) للعام الجامعي 2026-2027
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لمنح برنامج سيؤول التقني 2026 / كوريا الجنوبية في برنامج (الماجستير) في تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات للدراسة في الجامعات الكورية التالية:
1) Sogang University
2) Soongsil University
3) Sungkyunkwan University
4) University of Seoul
5) Konkuk University
6) Korea University
7) Kyung Hee University
8 ) Seoul National University
9) Seoul National University of Science and Technology
تغطي المنحة الدراسية:
(الرسوم الدراسية، نفقات المعيشة، تأمين صحي، تذكرة طيران ذهاب فقط).
لغة الدراسة:
اللغة الإنجليزية
آلية التقديم:
الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do لتعبئة الطلب والاطلاع على كافة التفاصيل والتعليمات المتعلقة بهذه المنح الدراسية.
فترة تقديم الطلبات:
تنتهي بتاريخ 6-3-2026
ملاحظات هامه:
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.