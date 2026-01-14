بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

فتح باب التقديم لمنح سيؤول التقني للماجستير 2026

دقيقة واحدة ago
فتح باب التقديم لمنح سيؤول التقني للماجستير 2026

وطنا اليوم:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني 2026 المقدمة من بلدية سيؤول – كوريا الجنوبية في برنامج (الماجستير) للعام الجامعي 2026-2027
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لمنح برنامج سيؤول التقني 2026 / كوريا الجنوبية في برنامج (الماجستير) في تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات للدراسة في الجامعات الكورية التالية:

1) Sogang University
2) Soongsil University
3) Sungkyunkwan University
4) University of Seoul
5) Konkuk University
6) Korea University
7) Kyung Hee University
8 ) Seoul National University
9) Seoul National University of Science and Technology

تغطي المنحة الدراسية:
(الرسوم الدراسية، نفقات المعيشة، تأمين صحي، تذكرة طيران ذهاب فقط).
لغة الدراسة:
اللغة الإنجليزية

آلية التقديم:
الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do لتعبئة الطلب والاطلاع على كافة التفاصيل والتعليمات المتعلقة بهذه المنح الدراسية.

فترة تقديم الطلبات:
تنتهي بتاريخ 6-3-2026
ملاحظات هامه:
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:14

تعيين السيدة أنوار السقا رئيساً لقطاع التحول المؤسسي

12:04

أين الدكتور المهندس عبد الفتاح طوقان من المشاريع الكبرى في الأردن؟

11:53

المياه: الموسم المطري الحالي الأفضل منذ 10 سنوات

11:43

حركة نشطة على جسر الملك حسين بسبب عودة المعتمرين

11:29

الأشغال: 46 بلاغا عالجتها كوادر الوزارة خلال المنخفض الجوي

10:59

الأردن يواجه 1103 إشاعات خلال عام 2025

10:47

وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026

10:34

عدد الوفيات يفوق عدد المواليد في فرنسا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

10:24

البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة

10:19

الذهب في الأردن يواصل تحطيم الأرقام القياسية

10:14

( 7 ) محاذير لنقل عمال الوطن في الأمانة إلى شركات “التعهيد”

10:09

إدارة السير تشكر المواطنين لالتزامهم بالإرشادات خلال المنخفض

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026