فتح باب التقديم لمنح سيؤول التقني للماجستير 2026

وطنا اليوم:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني 2026 المقدمة من بلدية سيؤول – كوريا الجنوبية في برنامج (الماجستير) للعام الجامعي 2026-2027

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لمنح برنامج سيؤول التقني 2026 / كوريا الجنوبية في برنامج (الماجستير) في تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات للدراسة في الجامعات الكورية التالية:

1) Sogang University

2) Soongsil University

3) Sungkyunkwan University

4) University of Seoul

5) Konkuk University

6) Korea University

7) Kyung Hee University

8 ) Seoul National University

9) Seoul National University of Science and Technology

تغطي المنحة الدراسية:

(الرسوم الدراسية، نفقات المعيشة، تأمين صحي، تذكرة طيران ذهاب فقط).

لغة الدراسة:

اللغة الإنجليزية

آلية التقديم:

الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do لتعبئة الطلب والاطلاع على كافة التفاصيل والتعليمات المتعلقة بهذه المنح الدراسية.

فترة تقديم الطلبات:

تنتهي بتاريخ 6-3-2026

ملاحظات هامه:

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.