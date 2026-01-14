بنك القاهرة عمان
مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 30 في حادث قطار شمال تايلاند

34 ثانية ago
وطنا اليوم:استيقظت تايلاند صباح يوم الأربعاء، على وقع كارثة مروعة، حيث لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين، في حادث قطار ناجم عن انهيار رافعة ضخمة على خط السكك الحديدية في شمال البلاد.

تفاصيل الحادث المروع
ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم في مقاطعة “ناخون راتشاسيما” (شمال شرق العاصمة بانكوك)، حيث سقطت رافعة إنشائية على قطار ركاب كان قادما من بانكوك ومتوجها إلى مقاطعة “أوبون راتشاثاني”.
وأكد المسؤول في الشرطة المحلية، ثاتشابون تشيناوونغ، لوكالة “فرانس برس”، حصيلة الضحايا الأولية، قائلا: “قتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 30”.
فيما أوضحت إدارة العلاقات العامة في المقاطعة أن ارتطام الرافعة بالقطار أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه، حيث أظهرت لقطات حية عمال الإنقاذ وهم يهرعون وسط الدخان المتصاعد من بين الحطام.
195 راكبا.. وتحديد الهويات ومن جانبه، كشف وزير النقل، فيفات راتشاكيتبراكارن، أن القطار المنكوب كان يقل 195 شخصا، مؤكدا أن السلطات المختصة تسابق الزمن لتحديد هويات القتلى وتقديم العون للمصابين.

خلفية المشروع (الحزام والطريق)
يشار إلى أن الرافعة المتسببة بالكارثة كانت تعمل ضمن مشروع ضخم لإنشاء شبكة سكك حديد “عالية السرعة” بقيمة 5.4 مليارات دولار.
ويأتي هذا المشروع بدعم من الصين كجزء من مبادرة “الحزام والطريق”، ويهدف إلى ربط العاصمة بانكوك بمدينة كونمينغ الصينية عبر لاووس بحلول عام 2028.
ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على معايير السلامة في مواقع البناء في تايلاند، حيث تعد الحوادث في المصانع والمشاريع الإنشائية شائعة نتيجة التراخي في تطبيق قوانين السلامة


