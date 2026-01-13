خريبة السوق تغرق والمواطنون: شبعنا كلاما عن الجاهزية

وطنا اليوم:رصدت مشاهد صعبة في منطقة “خريبة السوق” جنوب العاصمة عمان؛ حيث داهمت المياه المنازل وتسبب الارتفاع الكبير في منسوبها بمحاصرة السكان داخل منطقة سكنية، وسط ظروف جوية قاسية.

إنقاذ عالق وحصار مياه

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تدخلت كوادر الدفاع المدني لمحاولة إنقاذ أحد الأشخاص الذي حاصرته السيول وبات عالقا، في حين وقف السكان محاصرين داخل منازلهم نتيجة ارتفاع المياه في الشوارع المحيطة.

عبارة مغلقة وتجاهل شكوى

وكشف أحد سكان المنطقة عن السبب المباشر لهذا الغرق، مشيرا إلى وجود “عبارة مليئة بالأخشاب” أعاقت تصريف المياه.

وفجر المواطن مفاجأة بتأكيده أن الأهالي تواصلوا مع “أمانة عمان” قبل شهر من الآن لإبلاغهم بوضع العبارة وضرورة تنظيفها، إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراء اللازم.

غضب من “الجاهزية الوهمية”

وعبر المواطنون عن سخطهم الشديد مما وصفوه بتناقض التصريحات مع الواقع، قائلين بلهجة غاضبة: “أشبعنا من الكلام بأن الجاهزية تامة للمنخفض، لكن أرض الواقع أثبتت العكس تماما”.

كما وجه الأهالي انتقادات لبعض جهات الرصد الجوي التي قللت من شأن المنخفض سابقا بدعوى “عدم التهويل”، بينما أصبحت الطرق الآن “شبه مغلقة” أمام أعينهم.

يذكر أن هذا المشهد لا يقتصر على خريبة السوق فحسب، بل تشير المعطيات إلى أن معظم مناطق جنوب عمان تعيش نفس المعاناة مع البنية التحتية خلال هذا المنخفض