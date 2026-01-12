بنك القاهرة عمان
#عاجل | رئيس جامعة فيلادلفيا يعلن تحويل دوام الطلبة ليوم غدٍ إلى التعليم عن بُعد وتأجيل الامتحانات

21 ثانية ago
وطنا اليوم-نظرًا للظروف الجوية السائدة وحرصًا على سلامة الطلبة والعاملين، قرر رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح تحويل دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13/1/2026 لكافة المحاضرات إلى نظام التعلم عن بُعد.

و تأجيل امتحانات المواد العملية ومناقشات رسائل الماجستير إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه من قبل الكليات المعنية، مع تعليق دوام الموظفين الإداريين، باستثناء من تقتضي طبيعة أعمالهم غير ذلك.

ويأتي هذا القرار حرصًا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري، وضمان سير العملية التعليمية بأفضل شكل ممكن دون أي تأثير على جودة التعليم


