تأجيل الامتحانات وتعليق دوام العاملين في جامعة الحسين بن طلال الثلاثاء

وطنا اليوم:قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال، الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، تأجيل كافة الامتحانات النهائية المقررة ليوم غدٍ الثلاثاء 13 كانون الثاني، وذلك بسبب الظروف الجوية المتوقعة.

كما قرر رئيس الجامعة، تعليق دوام العاملين في الجامعة، مستثنيا القرار من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجامعة إن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة، والعاملين في الجامعة، حيث سيتم تأجيل كافة امتحانات يوم الثلاثاء النهائية، على أن تُعقد بنفس المواعيد والقاعات يوم الأحد 25 كانون الثاني،

وتتأثر المملكة ليل الاثنين بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس إلى بارد جدا وغائم جزئيا إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، تمتد الهطولات في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتنشط الرياح الغربية وترافقها هبات قوية تصل سرعتها (70-60) كم/ساعة.