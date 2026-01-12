من جامعة البترا.. الروابدة يقدّم السردية الأردنية لدولة تأسست على الرسالة والدور القومي

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إن الدولة الأردنية قامت منذ تأسيسها على رسالة ودور قومي واضح، مؤكّدًا أن قبول الملك المؤسس بتأسيس إمارة شرق الأردن شكّل الخطوة السياسية الحاسمة التي أخرجت الأردن من إطار “وعد بلفور”، ورسّخت كيانه ودوره في محيطه العربي.

جاء ذلك خلال محاضرة نظّمتها جامعة البترا عبر نادي الجامعة بعنوان “السردية الأردنية”، بحضور رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور غازي الزبن، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من طلبة الجامعة. وأدار اللقاء عميد شؤون الطلبة ورئيس النادي الأستاذ الدكتور إياد الملاح.

وأكد الدكتور الروابدة أن الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان شكّلوا تاريخيًا شعبًا واحدًا ضمن جغرافيا واحدة قبل ترسيم الحدود السياسية، مشيرًا إلى أن التداخل الاجتماعي العميق بين هذه الأقطار يعود إلى الهجرات البشرية القديمة من الجزيرة العربية، التي أسهمت في تشكيل النسيج الاجتماعي لبلاد الشام.

وأوضح الروابدة أن عروبة الدولة الأردنية راسخة منذ نشأتها، لافتًا إلى أن الحكومات الأولى حملت اسم “حكومة الشرق العربي”، وأن عمّان كانت ملاذًا لأحرار العرب بعد انهيار الحكومة الفيصلية في دمشق، ما جعل الهوية الوطنية الأردنية هويةً جامعة بطبيعتها. وشدّد على أن “الهوية الوطنية الأردنية” هي الهوية الجامعة لكل من يحمل الرقم الوطني، رافضًا استخدام مصطلحات بديلة تنتقص من جوهرها.

وأكد الروابدة وحدة المصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني، واصفًا الأردن بأنه شريك في القضية الفلسطينية، لا مجرد جار، كما أشار إلى أن الاستثمار في الإنسان عبر التعليم والصحة حوّل الكفاءات الأردنية إلى مورد استراتيجي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء الدول الشقيقة.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأمناء معالي الدكتور غازي الزبن أن الدكتور الروابدة يمثّل نموذجًا للقيمة الوطنية والموقف الصادق في الدفاع عن الأردن وعروبته، مشيرًا إلى أهمية توثيق السردية الأردنية بوصفها ركيزة في تعزيز الهوية الوطنية وحماية الوعي الجمعي.

من جهته، وصف رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم مشروع توثيق السردية الأردنية بأنه مشروع وطني يهدف إلى صون الذاكرة وتعزيز الانتماء، موضحًا أن السردية تقدّم تفسيرًا ومعنى للأحداث، وتنحاز للموقف الوطني، بخلاف الرواية التي تكتفي بسرد الزمان والمكان.

وأشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح إلى أن استضافة هذه القامة الوطنية تأتي ضمن نهج الجامعة في تعزيز الوعي الوطني والحوار الفكري لدى الطلبة.