يا جلالة الملك وضامن الدستور بعدهم بيخبصوا..!

د. مفضي المومني

المسؤول في وطني مثل قانون حفظ الطاقة.. لا تفنى ولا تستحدث… بل ينتقل من منصب إلى آخر… ولو عجّز وعمره بالثمانين..! وينتج لنا من رحمه طاقات فرعية تؤمن له الاستدامة..!

لا يسألني أحد.. أو يلومني… فأنا أنقل حديث جلالة الملك لوزراء حكومة سابقة… وهذا نص ما تحدث به جلالته حرفياً:

“99% من المواطنين الاردنيين اللي بالشوارع اليوم عم بيحكوا من قلوبهم لمصلحة مستقبلهم ومصلحة الاردن ..في عندنا أخطاء ولازم نشتغل بشفافية وجدية على التحديات اللي أمامنا…واللي بخبص لازم نروحه بنفس اليوم… يا جماعة اذا في ناس مش على مستوى، نحنا كاردنين ندفع الثمن…! في وزراء ما عدا كم واحد كانوا نايمين…! اذا وزير بفكر انه انا جاي أقعد عالكرسي وآخذ الراتب.. بكفي… من اليوم وطالع اذا واحد بيقلي انه اذا واحد ما بده يتحمل المسؤولية ما يظل بالكرسي.. الاسلوب الكلاسيكي لازم نغيره.. وانا اعتقد نفس الشي بالنسبه للحكومة..وللمؤسسات الأخرى، .. انا بعتقد اذا بدنا نوظف ناس كلهم لازم يكونوا سنيا اقل مني.. لازم ننط من الجيل القديم ونعطي المجال للناس اللي بالثلاثينات والاربعينات اللي عندهم الطاقة ومحبة البلد… انا لازم اكون ضامن للدستور.. وضامن للتوازن بين السلطات في البلد… ولكن اطلب في نفس الوقت المسؤولين في البلد يتحملوا المسؤولية ويشتغلوا لمصلحة البلد مش للأجندات والمصالح الشخصية.. وزي ما حكيت قبل قليل اللي مش على المستوى واللي كسلان وجبان لازم نقله مع السلامة… !”

في معمعة تعيين ابنة وزير… والاستفزاز الذي أثار الناس.. ونزلوا إلى ساحات التواصل الأجتماعي تاركين خلف ظهورهم الجرائم الالكترونية.. وكل محاولات اسكاتهم.. من ذات الجهات المتنفذة التي تسعى لاجنداتها الخاصة ومصالحها الشخصية… وملف تعيينات المناصب المحرزة… وذات الراتب والبرستيج العالي ما زال يتناقلها ويغتصبها ذات الرهط… كابر عن كابر… والحكومات اذن من طين واذن من عجين…!. واحتجاجات الناس زوبعة في فنجان… وآخر همهم مصلحة الوطن..!

لا أعرف… هل جلالة الملك ضامن الدستور بحاجة لتسحيجكم وأنتم تخالفون توجهاته وما يطلبه منكم..!

لنضع جانباً كلاشهات الشفافية ودولة المؤسسات والدستور وتساوي الفرص والعدل… ونصدع لحديث جلالة الملك أعلاه؛ والذي يجب أن يطبع ويبروز ويوضع أمام كل مسؤول أو وزير أو رئيس أو مدير… وأن يحاسب ويعاقب كل من يخالفه دون رحمه… ويروح فوراً إذا خالفه… كما قال جلالة الملك..! وبهالحاله ثلثين المناصب ستشغر..!.

طبعاً هذا حديث من أحاديث كثيرة وجهها الملك للوزراء والمسؤولين… وكانوا يهزون الرؤوس مع كل كلمة… وبعدها… يعلنون الولاء للراية الهاشمية والاردن في كل طلعة بهية على اعلامنا الرسمي… ويختبئون خلف عباءة الملك… ويخالفون توجيهاته… ويمارسون الفساد المالي والإداري…بالتقيا اياها..!، ويعملون الواسطات والاجندات والمصالح الشخصية… ابحثوا لذات الوزير من عين في مجالس الإدارات.. ومن نقل من الوزارات للضمان… ولله الحق واسطته ما بتخر المي.. وابحثوا عن معظم التعيينات… كل واحد في وراه واسطة محرزة… وبيطلعوا علينا أنه جاب الأول في المقابلات…! أعرف بعضهم والله لا يفقه شيء بما اوكل إليه… ويوجد كثيرين اكفأ منه… وللأسف مازال ذات النهج والذي قال عنه جلالة الملك في حديثه “يا جماعة اذا في ناس مش على مستوى نحنا كاردنين ندفع الثمن” وفعلا دفعنا وندفع الثمن كبيراً باخفاقات ومديونيات وتدمير للبنية الاجتماعية والاقتصادية لأنكم تعينون بالواسطة وتحيدون الكفاءات…!، ويعرف هذا كل اردني.

فيا جلالة الملك..انهم لا يصدعون لحديثك… والوزارة جمعة مشمشية للبعض أو الاغلبية.. لانتهاك القوانين.. وتعيين الاقارب والمحاسيب… وتنفيذ الاجندات الشخصية…وممارسة الفساد… والضعيف مثل الخائن… ولا يغرنكم خطابات الولاء…! الفاسد ادارياً ومالياً لا يحب وطنه.. ولا يحب مليكه… ودعوتي لكل الاجهزة الامنية التي تعرف كل شيء… أن تتدخل لأن مكافحة الفساد تغمض عين وتفتح عين… واعتقد انها مؤسسة مهمة ويجب إحداث ثورة في عملها.. وفي من يديرها… إذ كيف تمر مخالفات وفساد ظاهر… يتكلم به الصغير والكبير…على مساحة الوطن… ولا يهز شعرة لمؤسسات الرقابة.. وبعض الاجهزة في وضع صامت… لا بل احياناً يلعبون دور المبرر والمزين للفساد…! والدعم من تحت الطاولة..!.

لا اجد مبرر لكل هذا… الإصلاح ليس معلقات للزينه الاعلامية… الإصلاح يبدأ من اجتثاث الفساد والمفسدين… وليكن على قاعدة أحاديث الملك فقط…(إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن…) وبعد أن يتربوا… التشريعات موجودة وتحتاج فقط للتطبيق… بعد أن يفهموا ويعاقب كل فاسد…، وكل تعيين وواسطة وفساد إلى الجحيم هو واصحابه…

اخجل أن أقول لك يا جلالة الملك.. وزراء و رؤساء ومدراء.. وعلى رأس عملهم… منهم الكسلان… والجبان.. والفاسد…والنائم الذي يصحوا لالتقاط فرصة تعيين أو نهب…!، وغير المؤهل..و”ما حد منهم روح بنفس اليوم كما طلبت” هبطوا بالواسطة ..و”الواسطة تعيّنك ولا تضمن لك النجاح…!” ولهذا مازال بلدنا يعاني ويعاني في شتى المجالات عدا كرة القدم لأن الوزراء لا يتوسطون لابنائهم في المنتخب …!

الاردن اكبر من الجميع ويستحق الأفضل… حمى الله الاردن.