النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن بطولة الدرع ونوعية الملاعب التي تقام عليها وسلامة اللاعبين وتعويض الأندية المحترفة

11 يناير 2026
وطنا اليوم – وجه النائب مشوقة سؤالاً  إلى دولة  رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن بطولة الدرع ونوعية الملاعب التي تقام عليها وسلامة اللاعبين وتعويض الأندية المحترفة وفيمايلي نصه: 

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: الملاعب الرياضية
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1.ماهي آخر نتائج تقييم فني وهندسي شامل أجرته وزارة الشباب أو الاتحاد الأردني لكرة القدم لأرضية ملعب (سمو الأمير محمد) في الزرقاء وما هي الخطة الزمنية والميزانية لإجراء صيانة جذرية أو استبدال كامل لهذه الأرضية بأرضية نموذجية لضمان سلامة اللاعبين.؟
2. ما هو السند القانوني أو اللائحة الذي يستند إلية أو يستند إليها الاتحاد الأردني لكرة القدم في إلزام جميع الأندية المحترفة بالمشاركة في بطولة الدرع على ملاعب تثار حولها مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين.؟
3. هل توجد آلية قانونية لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم لتعويض الأندية المحترفة عن الخسائر المالية التي تتعرض لها نتيجة إصابات اللاعبين المحترفين (خصوصا الإصابات الخطيرة مثل الرباط الصليبي) والتي قد تحدث أثناء اللعب على ملاعب غير جاهزة من الناحية الفنية وإذا حصل كم بلغ إجمالي التعويضات خلال السنوات الثلاث الماضية.؟
4. ما هو إجمالي قيمة الجوائز لبطولة الدرع وما هي نسبتها مقارنة بالتكاليف التشغيلية والمخاطر المالية التي تتحملها الأندية نتيجة الإصابات المحتملة في الملعب المذكور وهل توجد خطة لرفع قيمة الجوائز بشكل يتناسب مع إلزامية المشاركة ومستوى المخاطرة.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقة


