أمين عام وزارة التربية والسفير السوداني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأحد، مع السفير السوداني في عمان حسن صالح سوار الذهب، تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الدكتور العجارمة، خلال اللقاء الذي حضره المستشار الثقافي في السفارة السودانية غفاري فضل الله السيد، عمق علاقات التعاون القائمة ما بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة التعليمية منها.

وأوضح حرص الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية للطلبة السودانيين بنفس السوية المقدمة لأقرانهم الأردنيين سواء الذين في المدارس الحكومية أو الخاصة.

من جانبه، أشاد السفير السوداني بمستوى الحفاوة وحسن التعامل الذي يلقاه السودانيون في الأردن، مشيرا إلى الخدمة التعليمية المتميزة والخدمات الكثيرة التي يقدمها الأردن لأبناء الجالية السودانية في مختلف المجالات.

ولفت إلى أهمية الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين والمستندة إلى تاريخ عريق من التعاون البناء، مؤكدا الاستعداد لتوسيع هذا التعاون مستقبلا وبما يخدم العملية التعليمية بشكل خاص.