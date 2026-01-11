د. ماهر الحوراني يدشّن افتتاح منصة TEDxAAU بالتأكيد على مواكبة التطور وسرعة اتخاذ القرار

وطنا اليوم-افتتح الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الامناء لجامعة عمان الاهلية و رئيس هيئة المديرين فيها منصة TEDxAAU يوم امس 10-1-2026 في مسرح الارينا بالجامعة بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وعمدائها وجمع كبير من أعضاء الهيئة التدريسية، والمؤثرين، والطلبة، والمفكرين.

حيث قال في مشاركته على المنصة : ان سبب النجاح هو مواكبة التطورات وتوفير المتطلبات للتغيير وسرعة اتخاذ القرار، ضاربا عدة امثلة منها بدايات تأسيس مجمع الارينا، مشيرا الى دعم والده المرحوم الدكتور احمد الحوراني للفكرة ، ومعرجا على تطور الجامعة ما بعد 2017 حيث تم الغاء عشرات التخصصات واستحداث تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل الى جانب توفير التجهيزات الحديثة بمختلف الكليات والمختبرات ، وادخال الذكاء الاصطناعي بكافة الكليات والتخصصات كمتطلب اساسي ، حيث اشاد بجهود الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة منذ سنوات طويلة وبجهود فريق الجامعة .

وضرب مثالا لعدم مواكبة التغيرات والتحديث وهو موقف ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، حين بكى وهو يعلن بيع الشركة لـ مايكروسوفت وقوله “لم نفعل شيئًا خاطئًا… لكن بطريقة ما خسرنا” ، حيث لم تواكب شركته التغيير الذي اجتاح عالم التكنولوجيا، فبقيت متمسكة بعقلية الأمس، بينما العالم يركض نحو الغد.

واشار الى مواكبة التطور في مدارس الجامعة وشركات الالبان وغيرها من شركات مجموعة الحوراني، والى الجهود الانسانية والاجتماعية التي تقدمها المجموعة خدمة للمجتمع المحلي، ودعم ومساعدة الطلبة والتي حرص المرحوم الدكتور احمد الحوراني على استدامة عطائها ، مشيرا الى جمعية عطاء الخيرية ، وجهود النائب اندريه العزوني .

واكد انه عندما تعمل لحياتك فكر بالاثر، وكُن السبّاق وفكر لتكون قياديا وليس كموظف ، وفكر واعمل على مستوى البلد وليس على المستوى الضيق .

ووجّه حديثه إلى الأجيال القادمة ، مؤكداً أنكم قادرون على صناعة الفرق، وقيادة التغيير، وبناء مستقبل أكثر إشراقا بالجرأة والقدرة على التأثير.

وجدير بالذكر ان تيديكس TEDx هي برنامج دولي يسمح للأشخاص والمنظمات بتنظيم مؤتمرات محلية مستقلة ومشابهة لتجربة مؤتمرات “تيد” العالمية.

وتهدف إلى نشر “أفكار تستحق الانتشار” وتسليط الضوء على قصص ملهمة وابتكارات في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الفن، والقضايا الإنسانية.

والرمز x في الاسم للدلالة إلى أنه حدث تم تنظيمه بشكل مستقل.