الشطناوي يستعرض إنجازات مبادرة «صحتي في مدرستي» في ملتقى الصابونجي

وطنا اليوم – – نظّم ملتقى الصابونجي الثقافي، يوم السبت 10/1/2026، أمسية توعوية، حاضر فيها سعادة الدكتور شاهر الشطناوي، رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، تناولت مبادرة «صحتي في مدرستي»، وآليات عملها، والفئات المستهدفة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مفهوم الصحة العامة داخل المدارس.

وأكد الدكتور الشطناوي خلال الأمسية أن صحة الطالب تمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، مشددًا على أن الحفاظ على صحة الأجيال مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تهدف إلى بناء جيل يتمتع بالصحة والقدرة على العطاء. وأوضح أن المبادرة ستستمر وتتوسع، لافتًا إلى أنه رغم أن مدة إطلاقها كانت محددة بشهرين فقط، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى 11 مدرسة، بمشاركة 70 طبيبًا من مختلف التخصصات.

وبيّن الشطناوي أن هذا التفاعل الواسع يعكس وعي القطاع الصحي بأهمية العمل الوقائي داخل المدارس، ودوره في الحد من المشكلات الصحية المبكرة، وتعزيز السلوكيات الصحية لدى الطلبة.

من جهته، أكد الاستاذ الدكتور محمد ثابت البلداوي، الذي أدار الحوار، على أهمية العمل التطوعي في خدمة البيئات المحلية، ولا سيما فئة الطلبة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في دعم المبادرات الصحية والاهتمام بصحة الطلبة باعتبارها ركيزة أساسية للعملية التعليمية.

وأشار البلداوي إلى أن التجربة تشكل نموذجًا يُحتذى به، داعيًا إلى أن تحذو بقية الدول حذو الأردن والاستفادة من هذه المبادرات الرائدة التي تجمع بين العمل الصحي والتربوي والتطوعي.

وأضاف أن ملتقى الصابونجي من خلال ادارته مينا الصابونجي سيكون شريك استراتيجي في هذه المبادرة فيما يتعلق بالامور الفنية لتثقيف الطلبة وتعزيز مفاهيم التوعية الصحية.

وشهدت الأمسية مداخلات ومناقشات من الحضور، تطرقت إلى سبل تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها، وأهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لضمان لتحقيق أثرها الإيجابي على صحة الطلبة والمجتمع .