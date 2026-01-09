بنك القاهرة عمان
التعليم العالي : مساء السبت آخر موعد للاعتراض على نقاط المنح والقروض

9 يناير 2026
وطنا اليوم:أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن مساء يوم غدٍ السبت، هو آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية على النقاط المحتسبة المعلنة للطلبة المتقدمين بطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026، مشددة على أنه لا تمديد للموعد.
وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن الساعة الثانية عشرة مساء غد السبت تمثل الموعد النهائي لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا.
وبين الخطيب أن هذا الموعد هو أيضًا آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا.
وأضاف الخطيب أن الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعدم وجود أي مبرر لذلك، موضحًا أن الوزارة ستباشر بعد انتهاء المهلة بمعالجة الاعتراضات الحقيقية المترافقة مع تحميل وثائق رسمية تؤكد صحة هذه الاعتراضات.
وأشار إلى أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالاطلاع على النقاط المحتسبة لهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على الرابط www.dsamohe.gov.jo، واستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور التي جرى إنشاؤها عند تقديم الطلب لأول مرة


