تعرّف على “رايا” من أمنية، إحدى شركات Beyon، مساعد المحادثة الذكي الذي يعيد تعريف تجربة العملاء رقميًا

في إطار توجهها المستمر نحو التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء، تقدّم شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، مساعد المحادثة الذكي “رايا”، المصمّم لإعادة تعريف تجربة العملاء رقميًا عبر قنواتها المختلفة، الذي تم إطلاقه لاحقاً خلال عام 2025، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الشركة نحو ترسيخ مكانتها كشركة اتصالات رقمية حديثة، تقود التحول في تجربة العملاء وتبسيط رحلتهم عبر القنوات الرقمية.

وأتى إطلاق “رايا” ضمن استراتيجية أمنية الجديدة التي تضع العميل في صميم الابتكار، حيث يشكل المساعد الذكي بديلاً متطوراً لأنظمة المحادثة التقليدية القائمة على الردود المحدودة، من خلال قدرته على إجراء محادثات تفاعلية ذكية تحاكي التواصل البشري، وفهم احتياجات العملاء والتعامل معها بسرعة ودقة وكفاءة عالية.

وقد تم تقديم “رايا” بهوية إنسانية رقمية تعبّر عن توجه أمنية في توظيف التكنولوجيا لخدمة العملاء، حيث توفر دعماً فورياً ومخصصاً يشمل الاستفسارات العامة، والتعامل مع الشكاوى ، والاستفسارات المتعلقة بالفواتير وخصومات الرصيد، وتغيير الباقات، إضافة إلى ميزة متقدمة تُعد الأحدث من نوعها، وهي تشخيص الأعطال التقنية وتقديم حلول فورية لها، بما يضمن معالجة معظم المشكلات من أول تواصل دون الحاجة للتصعيد أو الانتظار.

والجدير بالذكر بأن خدمة تتوفر “رايا” على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر مختلف قنوات أمنية الرقمية ، بما يشمل الموقع الإلكتروني، وتطبيق أمنية، وخدمة واتساب، الأمر الذي يسهم في تقليل وقت الانتظار، ورفع كفاءة الخدمة، وتمكين العملاء من إنجاز طلباتهم بسرعة وسهولة دون الحاجة للتواصل المباشر مع موظفي خدمة العملاء .

وفي هذا السياق التعريفي، قال الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في أمنية، خلدون سويدان: “أن ‘رايا’ يشكّل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي للشركة، ويؤكد التزام أمنية بتقديم تجربة رقمية متكاملة ترتقي بتوقعات العملاء، وتعزز مكانتنا كشركة رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات. ‘رايا’ ليست مجرد أداة دعم، بل حل ذكي يبسّط رحلة الزبون، ويوفر استجابة فورية وفعالة دون انتظار، وعلى مدار الساعة.”

وأضاف سويدان: “أن أمنية تواصل الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تعزز الاعتماد على القنوات الرقمية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع رؤيتها كشركة اتصالات رقمية عصرية تقود السوق وتعيد تعريف تجربة العملاء .”

ويؤكد وجود “رايا” ريادة أمنية في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات الأردني، وترسيخ نموذج جديد لخدمة العملاء قائم على السرعة، والكفاءة، والتجربة الرقمية الذكية، بما ينسجم مع استراتيجيتها في تبسيط الخدمات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية.