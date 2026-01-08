بنك القاهرة عمان
عمّان الأهلية تكرّم طلبتها الفائزين بأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات وبمسابقة الرياضات الإلكترونية .. صور

8 يناير 2026
وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي، الذي أُقيم تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة، وذلك خلال حفل أُقيم في مبنى رئاسة الجامعة.
وجاء هذا التكريم عقب تحقيق جامعة عمّان الأهلية ثلاث جوائز مرموقة في الأولمبياد، تمثلت في الحصول على المركز الثاني في محور امتحان اللغة الإنجليزية، إلى جانب جائزة العمل المجتمعي الأكثر تأثيرًا، وجائزة العرض المسرحي، في إنجاز يعكس تميز الطلبة والكوادر الأكاديمية ومشاركتهم الفاعلة في المحافل الدولية.
وشارك قسم اللغة الإنجليزية في هذا الحدث العالمي بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبإشراف مباشر من عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور أحمد شلبي.
وقد تمثلت مشاركة القسم بفريقين من الطلبة، أشرف على تدريبهما أعضاء هيئة التدريس الدكتور خالد العنبر والدكتور محمد القطاونة، فيما أشرف الدكتور صالح حماد من كلية العلوم التربوية على الفرق المشاركة في إعداد مشاريعهم البحثية.
وضم الفريق الأول الطلبة إبراهيم باسم الحسيني، وجود جهاد قدومي، وصابرين مالك القيسي، وعلي أحمد غازي، ومنى محمود العواملة، بينما تألف الفريق الثاني من الطلبة ليان وحيد شاهين، ولين معين عكروش، وزينة أحمد الجرن، ومحمد عبد الله العيسى، ومريم فادي أبو النادي.
كما شمل التكريم الطالبة ليديا عفيشات لفوزها بالمركز الأول في بطولة الجامعات للطالبات في الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى تكريم الطالب غيث أسعد تقديرًا لمشاركته في هذه البطولة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة اللامنهجية وتعزيز تميز طلبتها في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والرياضية.


