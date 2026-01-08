بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

فون دير لاين : الأردن شريك راسخ لأوروبا وركيزة للاستقرار

8 يناير 2026
فون دير لاين : الأردن شريك راسخ لأوروبا وركيزة للاستقرار

وطنا اليوم:قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن الأردن يُعد شريكًا طويل الأمد لأوروبا في منطقة الشرق الأوسط وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأعربت فون دير لاين، في منشور لها، عن شكرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على حسن الضيافة والاستقبال الحار في عمّان، وذلك بمناسبة انعقاد أول قمة من نوعها بين الجانبين.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي والأردن يعملان معًا على تحويل الالتزامات إلى أفعال، بما يخدم الاستقرار والمرونة والازدهار المشترك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026