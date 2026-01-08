جامعة البترا تنظم مباراة ودية مع فريق الديوان الملكي الهاشمي

وطنا اليوم:ضمن احتفالات جامعة البترا بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، نظّمت عمادة شؤون الطلبة واللجنة الرياضية في الجامعة مباراة ودية بكرة القدم، جمعت فريق جامعة البترا وفريق الديوان الملكي الهاشمي، وانتهت بفوز فريق الديوان الملكي الهاشمي بنتيجة (2–1).

وأُقيمت المباراة تحت رعاية رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور وفد من الديوان الملكي الهاشمي، وعدد من الشخصيات الرياضية، إلى جانب عمداء الكليات ومديري الدوائر في الجامعة، وبمشاركة وحضور لافت من طلبة جامعة البترا.

وعكست أجواء المباراة روحًا إيجابية، وأكدت أهمية الرياضة في تعزيز التواصل بين الشباب والمؤسسات الوطنية، وتجسيد الاهتمام الملكي بالرياضة والشباب، ودعم الأنشطة التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز القيم الوطنية.

وفي ختام المباراة، سلّم رئيس الجامعة كأس المركز الأول لفريق الديوان الملكي الهاشمي، والذي تسلّمه قائد الفريق الكابتن محمد المناصير، فيما سلّم كأس المركز الثاني لقائد فريق جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح، كما جرى تكريم لاعب فريق الديوان الملكي الهاشمي صهيب هديب بجائزة أفضل لاعب في المباراة.