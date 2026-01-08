هجوم روسي واسع بمسيرات يقطع الكهرباء عن منطقتين أوكرانيتين

وطنا اليوم:أدى هجوم روسي واسع النطاق بمسيّرات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا الأوكرانيتين ما ترك الآلاف بدون كهرباء أو تدفئة، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة ليل الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وتشنّ روسيا هجمات شبه يومية بمسيّرات وصواريخ على أوكرانيا منذ بدأت حربها الشاملة في فبراير (شباط) 2022.

وكما في السنوات السابقة خلال فصل الشتاء، كثفت روسيا ضرباتها على منشآت الطاقة في أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع التدفئة والمياه، وهو ما تقول كييف وحلفاؤها إنه استراتيجية متعمدة لاستنزاف السكان المدنيين.

وقالت شركة Ukrenergo التابعة للدولة قبيل منتصف ليل الأربعاء: “شن العدو هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للطاقة في مناطق عدة”.

وأضافت “نتيجة لذلك، فقد معظم المستهلكين في منطقتَي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا، التيار الكهربائي”.

وتضررت البنية التحتية الحيوية للطاقة في دنيبروبيتروفسك جراء الهجوم كما أفاد حاكمها فلاديسلاف غايفانينكو.

وأوضح على “تليغرام” أن “الوضع صعب. لكن بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك، ستبدأ أعمال الإصلاح”.

وفي زابوريجيا، أعيدت الكهرباء إلى “المنشآت الرئيسية”، لكن معظم المستهلكين ما زالوا بدون كهرباء، وفقاً لحاكمها إيفان فيدوروف.

وقال: “نحن نعمل على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين في أسرع وقت ممكن”، مضيفا أن إمدادات المياه استؤنفت في الغالب.