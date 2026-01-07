بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء يؤكد أهميَّة التَّعامل مع الظُّروف الجويَّة ومواصلة معالجة الأضرار

7 يناير 2026
رئيس الوزراء يؤكد أهميَّة التَّعامل مع الظُّروف الجويَّة ومواصلة معالجة الأضرار

وطنا اليوم:عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، اجتماعا خُصِّص لمتابعة الإجراءات التي اتَّخذتها الجهات المعنيَّة للتَّعامل مع ما شهدته بعض المناطق من أضرار جرَّاء الأحوال الجويَّة الأسبوع قبل الماضي.
وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات التَّوعية والإرشاد، وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة والتحديثات المتواصلة خلال الأحوال الجوية، والتَّحذير والمراقبة المستمرَّة من مخاطر السيول وضرورة الابتعاد عنها، لضمان سلامة المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، خصوصاً في الظُّروف الجويَّة غير الاعتياديَّة.
كما أكّد رئيس الوزراء على أهميَّة إدامة التَّنسيق بين غرف العمليَّات المشتركة والفرق الميدانيَّة، للتَّعامل مع الظُّروف الجويَّة المتوقَّعة طيلة الموسم، ومواصلة العمل على معالجة الأضرار التي لحقت ببعض المواقع.
وضمَّ الاجتماع وزراء الإدارة المحليَّة، والأشغال العامَّة والإسكان، والاتِّصال الحكومي، والدَّاخليَّة، ورئيس لجنة أمانة عمَّان الكُبرى، ومدير الأمن العام.


