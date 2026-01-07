بنك القاهرة عمان
الأونروا تعلن الاستغناء عن 571 موظفا محليا في غزة بسبب أزمة مالية حادة

7 يناير 2026
الأونروا تعلن الاستغناء عن 571 موظفا محليا في غزة بسبب أزمة مالية حادة

وطنا اليوم:أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاربعاء، أن أزمة مالية حادة أجبرتها هذا الأسبوع على الاستغناء عن مئات من موظفيها في غزة، علما أنهم غادروا القطاع سابقا.
وقال متحدث باسم الأونروا في رسالة عبر البريد الالكتروني “تم الثلاثاء إبلاغ 571 موظفا محليا في الأونروا، موجودين خارج غزة، بإنهاء خدماتهم مع أثر فوري”.


